Фотофакт. В Гомельском районе пылал склад пиломатериалов с продукцией

Вечером 18 ноября произошел пожар на складе предприятия «Промдревсервис», которое занимается изготовлением продукции из древесины.

О возгорании в экстренные службы информация поступила в 22:02.

К моменту прибытия расчетов МЧС открытым пламенем горела кровля склада готовой продукции. В нем хранились доски, брусы и другие пиломатериалы.

Пожар был локализован и ликвидирован в 22:48.

Огнем уничтожена кровля на площади 700 м.кв., готовая продукция на площади 700 м.кв.

Пострадавших нет.

Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – поджог, сообщает МЧС.

Фото МЧС