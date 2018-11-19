В Зельвенском районе женщина задушила бывшего мужа шнуром электроудлинителя

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В Зельвенском районе произошло убийство – женщина задушила бывшего мужа.

Некоторые подробности происшествия раскрыла пресс-службы УВД Гродненского облисполкома.

Супруги развелись и проживали раздельно. Однако периодически мужчина приходил к неработающей бывшей жене, когда ты об этом его просила.

В день трагедии мужчина вечером пришел к ней подвыпившим. Ему показалось, что бывшая жена кому-то отдала соль и полбуханки хлеба.

На этой почве разразился скандал, в ходе которого женщина задушила экс-супруга шнуром электроудлинителя.

В милицию женщина позвонила только утром следующего дня, сказав при этом, что бывший муж покончил с собой.

Ввести в заблуждение правоохранителей не удалось. По статье «убийство» возбуждено уголовное дело.

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Тэги: убийство Город: Зельва

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