Минское «Динамо» не сможет переиграть «Амур», считают букмекеры

Менее двух часов осталось до стартового вбрасывания на хабаровской «Платинум-Арене» в матче местного «Амура» и минского «Динамо».

«Тигры» вернулись домой и сыграют сегодня с минским «Динамо» #ТерриторияТигров pic.twitter.com/iTXZBm4U7y — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 19 ноября 2018 г.

Соперники уже встречались в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги: 29 октября в Минске «Динамо» уступило – 3:6.

По мнению букмекеров фаворитом, пусть и не таким уж явным, являются хозява:

победа «Амура» – 2.11-2.34;

ничья – 3.96-4.07;

победа «Динамо» – 2.65-2.99.

Встреча начнется в 12:30 по минскому времени.