Минское «Динамо» не сможет переиграть «Амур», считают букмекеры

/ Спорт
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Менее двух часов осталось до стартового вбрасывания на хабаровской «Платинум-Арене» в матче местного «Амура» и минского «Динамо».

Соперники уже встречались в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги: 29 октября в Минске «Динамо» уступило – 3:6.

По мнению букмекеров фаворитом, пусть и не таким уж явным, являются хозява:

  • победа «Амура» – 2.11-2.34;
  • ничья – 3.96-4.07;
  • победа «Динамо» – 2.65-2.99.

Встреча начнется в 12:30 по минскому времени.

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Хабаровск

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