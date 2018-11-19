Минское «Динамо» не сможет переиграть «Амур», считают букмекеры
Менее двух часов осталось до стартового вбрасывания на хабаровской «Платинум-Арене» в матче местного «Амура» и минского «Динамо».
Соперники уже встречались в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги: 29 октября в Минске «Динамо» уступило – 3:6.
По мнению букмекеров фаворитом, пусть и не таким уж явным, являются хозява:
- победа «Амура» – 2.11-2.34;
- ничья – 3.96-4.07;
- победа «Динамо» – 2.65-2.99.
Встреча начнется в 12:30 по минскому времени.
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