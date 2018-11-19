22 удара руками, ногами и шпателем. В суд направлено уголовное дело об умышленном убийстве с особой жестокостью

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Вилейки, который обвиняется в умышленном убийстве с особой жестокостью. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ранее мужчина был судим за угрозу убийством и изнасилование.

Из материалов нынешнего уголовного дела следует, что нетрезвый обвиняемый в ходе ссоры избил 43-летнего жителя агрогородка Занарочь (Мядельский район), нанеся ему не менее 22 ударов руками, ногами и шпателем в жизненно важные органы.

Потерпевший скончался на месте преступления от закрытой травмы шеи, сопровождавшейся множественными повреждениями кожных покровов шеи, кровоизлияниями в мягкие ткани шеи, повреждениями подъязычной кости, что привело к развитию асфиксии и рефлекторной остановке сердца.

Конфликт произошел на территории кладбища, расположенного в Занарочи, где обвиняемый выполнял работы по благоустройству мест захоронения родственников.

В ходе прокурорской проверки установлено, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами. Прокурор оставил без изменений меру пресечения — заключение под стражу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет или пожизненное заключение, или смертная казнь.