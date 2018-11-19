В Минске из окна дома на проспекте Независимости выпала собака

18 ноября в 20:12 в милицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома на проспекте Независимости в Минске выпала собака. Животное погибло на месте.

Сотрудники милиции установили, что в квартире, из окна которой выпала собака, проживают граждане Китая (легально, имеют разрешение на временное проживание). Одна из проживающих — студентка минского вуза.