В Минске из окна дома на проспекте Независимости выпала собака

/ Происшествия
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18 ноября в 20:12 в милицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома на проспекте Независимости в Минске выпала собака. Животное погибло на месте.

Сотрудники милиции установили, что в квартире, из окна которой выпала собака, проживают граждане Китая (легально, имеют разрешение на временное проживание). Одна из проживающих — студентка минского вуза.

Материалы по инциденту переданы в Следственный комитет. Ведутся разбирательства, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

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Тэги: жестокое обращение с животными убийство собаки Город: Минск

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