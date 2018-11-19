Лукашенко: в Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну

В Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну, с которой хорошие отношения установились на самых разных уровнях, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 ноября в Минске.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Беларусь вас ждала, — цитирует Лукашенко пресс-служба главы белорусского государства. — Очень много было информации об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане».

Лукашенко отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений. Так, по его словам, за истекший период 2018 года взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года. «Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет, — подчеркнул Лукашенко. — Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения».

Лукашенко также добавил: «Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах — и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям».

В свою очередь Алиев отметил, что по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты. «Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут, — сказал он. — Очень активно развивается промышленная кооперация, также имеет хорошую историю сотрудничество в военно-технической, культурной и образовательной сферах. То есть по всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты».