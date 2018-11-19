Витеблянка и ее знакомый россиянин собирались убить сожителя женщины. А он дважды выжил

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Россиянин из Саратова и витеблянка обвиняются в двойном покушении на убийство сожителя женщины, сообщает Генпрокуратура.

В начале мая 27-летний житель Саратова приехал в Витебск к своей 30-летней знакомой. Следствие полагает, что пара собиралась убить сожителя женщины.

До этого россиянин и витеблянка полгода переписывались в интернете и договорились лишить мужчину жизни в Витебске. Женщина отправила знакомому россиянину деньги, чтобы он смог приехать в белорусский город.

Обвиняемая рассказала саратовчанину, когда и где она будет передвигаться по городу со своим сожителем. В ночь на 5 мая обвиняемая и ее сожитель шли по этому маршруту. Россиянин заранее пришел в назначенное место с ножом. Но реализовать задуманное не смог, поскольку не узнал мужчину в темноте.

На следующий день, после того как сожитель уснул, женщина отправила об этом смс россиянину. Он приехал к ней домой с ножом, зашел в комнату, однако сожитель обвиняемой проснулся и не просто оказал сопротивление, а смог удержать нападавшего до приезда милиции.

Россиянин и жительница Витебска находятся под стражей. Их дело скоро рассмотрит областной суд.
 

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Тэги: покушение на убийство Город: Витебск

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