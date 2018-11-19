Нацбанк накануне совещания у президента просит банки снизить ставки по кредитам

Коммерческие банки получили от Национального банка письмо с просьбой снизить процентные ставки по кредитам, выданным проблемным заемщикам.

По информации БелаПАН , в рамках подготовки к совещанию с участием Александра Лукашенко Нацбанк запросил у кредитных организаций информацию о применяемом уровне повышенного размера процентов за пользование кредитами для кредитополучателей, не возвративших и не погасивших кредит в срок.

Нацбанк также предложил коммерческим банкам отчитаться о выполнении в 2018 году рекомендаций регулятора по снижению значения повышенных размеров процентов за пользование кредитом и неустоек (штрафов, пеней).

Одновременно с этим регулятор указал коммерческим банкам на необходимость снижения повышенного размера процентов за пользование кредитом для кредитополучателей, не возвративших и не погасивших кредит в срок, а также неустоек за несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору. Принять такие меры рекомендовано в целях уменьшения нагрузки на кредитополучателей.

В этом году Нацбанк уже принимал решения, направленные на недопущение роста нагрузки на кредитополучателей.

Так, в мае вступило в силу решение центрального банка о введении коэффициента долговой нагрузки (коммерческим банкам было рекомендовано кредитовать физических лиц, чьи месячные расходы на погашение финансовых обязательств не превышают 40% месячного дохода).

При этом, как пояснили БелаПАН представители финансового сектора, банкам разрешено в размере не более 10% от портфеля кредитовать и тех заемщиков, чьи долговая нагрузка превышает установленный коэффициент. Поэтому, как считают банкиры, рекомендация Нацбанка пока серьезно не повлияла на темпы роста потребительского кредитования.

По данным Нацбанка, на 1 октября задолженность населения по потребительским кредитам составила 4.019,7 млн рублей и увеличилась с начала года на 33,6%. В прошлом году портфель потребительских кредитов увеличился в коммерческих банках на 75%.