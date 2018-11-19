В Витебске бомж напал на студентку и отнял золотые серьги

/ Происшествия
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18 ноября в Витебске бомж напал на 18-летнюю студентку и отнял у нее ювелирные изделия. В доме на улице Заречной девушка входила в квартиру, в этот момент на нее и напали – бездомный втолкнул ее в квартиру и под угрозой насилия заставил отдать золотые серьги стоимостью около 100 рублей.

Пострадавшая сообщила о случившемся в милицию. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого56-летний ранее судимый за кражу уроженец Витебска, который не имеет определенного места жительства и рода занятий.

Он был вскоре задержан. Серьги изъяты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 УК — грабеж, пишут «ННВ».

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Тэги: грабеж Город: Витебск

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