В Витебске бомж напал на студентку и отнял золотые серьги

18 ноября в Витебске бомж напал на 18-летнюю студентку и отнял у нее ювелирные изделия. В доме на улице Заречной девушка входила в квартиру, в этот момент на нее и напали – бездомный втолкнул ее в квартиру и под угрозой насилия заставил отдать золотые серьги стоимостью около 100 рублей.

Пострадавшая сообщила о случившемся в милицию. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого — 56-летний ранее судимый за кражу уроженец Витебска, который не имеет определенного места жительства и рода занятий.