Лявон Вольский выступит на концерте в годовщину Слуцкого восстания

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Лявон Вольский выступит на концерте, посвященном 98-й годовщине Слуцкого восстания. Концерт состоится в слуцком Доме культуры в субботу, 24 октября. Начало в 14:00.

Легенда белорусского рока сыграет большую сольную акустическую программу.

Кроме Лявона Вольского, на сцену поднимутся солигорская группа «Харачакра», поэт Андрей Хаданович, а также минская группа Zanzibar, которая, среди прочих, споет песню «Вятры», написанную по поэме расстрелянного в сентябре 1937 года выходца из слуцких краев поэта Сергея Астрейко.

Вход на концерт будет бесплатным.

Концерт организуют представители независимых инициатив и организаций «Дзея», «Часовая Рада Случчыны», «Будзьма» и «Умовы для мовы». Главный информационный партнер — независимая слуцкая газета «Інфа-Кур'ер».

Также 24 ноября в Слуцке пройдет шествие и митинг в ознаменование годовщины Слуцкого вооруженного восстания. Участники пройдут от стадиона до городского парка кульутыр и отдыха, где состоится митинг. Акция санкционирована местными властями.

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Тэги: Слуцкое восстание Персона: Лявон Вольский Андрей Хаданович Город: Слуцк

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