В Минске грузовой микроавтобус наехал на пешехода на тротуаре

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Многочисленные травмы получил пешеход в Минске в результате наезда на него микроавтобуса.

Фото ГАИ Минска

ДТП случилось примерно в половину двенадцатого 19 ноября в переулке Козлова.

30-летний водитель грузового микроавтобуса «Пежо» для разгрузки товара заехал на тротуар. После разгрузки автомобиль двигался задним ходом и наехал на шедшего по тротуару пешехода 1983 г.р.

Мужчина госпитализирован в городскую больницу скорой помощи. Проводятся проверочные мероприятия, сообщает telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

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Тэги: ДТП наезд на пешехода Город: Минск

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