В Минске грузовой микроавтобус наехал на пешехода на тротуаре

Многочисленные травмы получил пешеход в Минске в результате наезда на него микроавтобуса.

Фото ГАИ Минска

ДТП случилось примерно в половину двенадцатого 19 ноября в переулке Козлова.

30-летний водитель грузового микроавтобуса «Пежо» для разгрузки товара заехал на тротуар. После разгрузки автомобиль двигался задним ходом и наехал на шедшего по тротуару пешехода 1983 г.р.