Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Амур»

Минское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла 19 ноября в Хабаровске и завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу минчан.

В составе «Динамо» хет-триком отметился нападающий Андрей Костицын, причем свою третью шайбу он забросил за десять секунд до окончания основного времени, сравняв счет и переведя игру в овертайм.

В серии буллитов у «зубров» забросили Иван Дроздов и Евгений Ковыршин.

В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» с 20 очками в 29 матчах поднялось на предпоследнее 12-е место. Отставание от зоны плей-офф составляет 5 очков.

Следующий матч «Динамо» проведет 21 ноября в Пекине против «Куньлуня».