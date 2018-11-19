Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Амур»

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Минское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла 19 ноября в Хабаровске и завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу минчан.

 

 

В составе «Динамо» хет-триком отметился нападающий Андрей Костицын, причем свою третью шайбу он забросил за десять секунд до окончания основного времени, сравняв счет и переведя игру в овертайм.

В серии буллитов у «зубров» забросили Иван Дроздов и Евгений Ковыршин.

 

 

В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» с 20 очками в 29 матчах поднялось на предпоследнее 12-е место. Отставание от зоны плей-офф составляет 5 очков.

Следующий матч «Динамо» проведет 21 ноября в Пекине против «Куньлуня».

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Персона: Андрей Костицын Иван Дроздов Евгений Ковыршин

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