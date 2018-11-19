В Питере на «зебре» сбили солиста ВИА «Поющие гитары» — водитель удрал с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал солист легендарного советского ВИА «Поющие гитары» Валерий Ступаченко и его супруга, произошло в Питере накануне вечером на пешеходном переходе на проспекте Просвещения.

Фото с сайта test.restorating.ru

Про информации ГИБДД, водитель, совершивший наезд на пару, с места аварии скрылся, пишет «Росбалт» .

Музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. У его супруги — травмы средней степени тяжести.