В Питере на «зебре» сбили солиста ВИА «Поющие гитары» — водитель удрал с места ДТП
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал солист легендарного советского ВИА «Поющие гитары» Валерий Ступаченко и его супруга, произошло в Питере накануне вечером на пешеходном переходе на проспекте Просвещения.
Про информации ГИБДД, водитель, совершивший наезд на пару, с места аварии скрылся, пишет
Музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. У его супруги — травмы средней степени тяжести.
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