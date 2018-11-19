Тренерский штаб ХК «Динамо-Минск» пополнили новые специалисты
В структуре хоккейного клуба «Динамо-Минск» появились два новых специалиста, которые хорошо известны отечественным болельщикам.
Как сообщается, за работу с голкиперами будет отвечать экс-страж ворот национальной сборной Виталий Коваль, а за физподготовку — бывший нападающий «зубров» с канадскими корнями Даниэль Корсо.
В клубе отметили, что оба тренера приступят к работе после возвращения «бело-голубых» из нынешнего выездного турне.
По словам генерального директора ХК «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова, формирование нового тренерского штаба завершено: «Таким образом, на мой взгляд, мы достигнем идеального баланса опыта и молодости. Виталий Коваль и Даниэль Корсо не так давно завершили карьеры игроков и смогут органично дополнить Андрея Сидоренко, Андрея Ковалева и Дмитрия Кравченко».
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