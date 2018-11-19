Немец «кинул» белорусов на 40 тыс. долларов

Головное производство по статье «Мошенничество» открыто в Минске в отношении 33-летнего гражданина Германии.

По информации столичной милиции, мужчина, используя безвизовый режим, приехал в нашу страну в ноябре 2017-го. Он открыл предприятие, которое, согласно рекламе, занималось строительством деревянный домов и бань.

Как оказалось на самом деле, он брал предоплату, но изготовлением не занимался. В результате его противоправных действий пострадали 15 жителей Минска и Минской области. Только по предварительным данным сумма причиненного ущерба составляет порядка 40 тыс. долларов.

В ходе расследования выяснились и другие факты мошенничества. Также милиции стало известно, что гражданин ФРГ находился в розыске на родине за аналогичные преступления.

Милиция просит всех, кто пострадал от указанного гражданина позвонить во Фрунзенское РУВД: