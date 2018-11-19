Флэшмоб у памятника городовому. Целовать нельзя, собачку гладить можно

/ Общество
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Группа активисток пришла к памятнику городовому у здания МВД на улице Городской вал в Минске.

Одна из девушек несколько раз поцеловала скульптуру городовому. Но тут же из ближайшего двора к ней вышел сотрудник милиции, который, немного смущаясь, но все же пояснил, что целовать памятник нельзя.

«А что в этом вы видите хорошего?» — вопросом на вопрос ответил милиционер.

А вот погладить собачку рядом с городовым можно.

 

 

Видео Радыё Свабода

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Тэги: памятник городовому Город: Минск

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