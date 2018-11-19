Минприроды закроет все существующие мусорные мини-свалки

В трети районов Беларуси не ведется сортировка коммунальных отходов, сообщил 19 ноября на пресс-конференции в Минске заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

По его словам, Беларусь отстает от стран, которые занимаются переработкой коммунальных отходов.

«По стратегии развития извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) к 2020 году мы хотим выйти минимум на 25%, — сказал замминистра. — К сожалению, сегодня у нас 42 района, или 35% страны, не имеют даже первичной сортировки коммунальных отходов».

Поэтому, подчеркнул Корбут, уровень извлечения ВМР по отдельным районам страны составляет всего 10%.

«Мы нарушаем экологические законы и захораниваем ВМР, которые могли бы пойти на переработку», — сказал он.

По информации чиновника, Минприроды в рамках мероприятий по наведению порядка на земле особое внимание уделяет захоронениям на мини-полигонах. Многие полигоны и мини-полигоны были созданы еще в советское время и не соответствуют экологическим требованиям.

«За последние пять лет их количество сократилось с 10 тыс. до 1 тыс. В текущем году Минприроды добилось закрытия мини-полигонов в прибрежных полосах и на особо охраняемых территориях. По согласованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства мы предполагаем, что в ближайшие два-три годы все существующие мини-полигоны будут закрыты», — сказал Корбут.

Минжилкомхоз разрабатывает план строительства новых полигонов, которые будут соответствовать международным требованиям.

Работе на самих полигонах также уделяется внимание, сказал Корбут. За нарушение эксплуатации полигонов и захоронений Минприроды привлекло к ответственности 206 тыс. юридических и физических лиц.

«Благодаря этой работе за последний год извлечение вторичных материальных ресурсов у нас составило 18%. И это значительный рост по сравнению с прошлым годом, с 16,5%», — подчеркнул замминистра. Однако, добавил он, необходимо и дальше работать над увеличением объема извлечения ВМР.