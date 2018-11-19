В Лунинецком районе «Фольксваген Туран» вылетел в кювет и перевернулся

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сильно пострадала 45-летняя жительница Гомельской области, произошло днем в воскресенье.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации: 25-летний минчанин не справился с управлением автомобилем «Фольксваген Турана» и на 345-м километре трассы М-10 Гомель — Кобрин — граница РФ вылетел в кювет и опрокинулся.

Травмы различной степени тяжести получила женщина-пассажир, которая была госпитализирована.

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Тэги: ДТП Город: Лунинец

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