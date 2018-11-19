Вновь кража на Зыбицкой: двух девушек разыскивают за присвоение телефонов

В одном из баров на улице Зыбицкой в Минске произошло преступление — по подозрению в краже двух телефонов посетителей разыскиваются представительницы прекрасной половины человечества.

По информации столичной милиции две девушки еще 20 октября текущего года примерно в три часа ночи в одном из питейных заведений похитили два мобильных телефона общей стоимостью около 1500 рублей, а также флакон туалетной воды стоимостью около 300 рублей.

Несмотря на плохое изображение правоохранители надеются, что предполагаемых воровок кто-то узнает и сообщит в милицию по телефонам: