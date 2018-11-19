РЖД продлили действие скидки на траспортировку белорусских нефтепродуктов в порты РФ

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Российские железные дороги продлили до 31 декабря 2025 года действие 50-процентной скидки на транспортировку со станций Барбаров (Гомельская область) и Новополоцк (Витебская область) белорусских нефтепродуктов к припортовым станциям Октябрьской железной дороги и возврат пустых цистерн.

Фото pixabay.com

Нынешняя скидка действует до конца 2018 года.

Ранее Москва предложила Минску использовать российские порты для транспортировки нефтепродуктов, переориентировавшись с прибалтийского направления.

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Тэги: РЖД транспортировка нефтепродуктов

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