РЖД продлили действие скидки на траспортировку белорусских нефтепродуктов в порты РФ

Российские железные дороги продлили до 31 декабря 2025 года действие 50-процентной скидки на транспортировку со станций Барбаров (Гомельская область) и Новополоцк (Витебская область) белорусских нефтепродуктов к припортовым станциям Октябрьской железной дороги и возврат пустых цистерн.

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Нынешняя скидка действует до конца 2018 года.

Ранее Москва предложила Минску использовать российские порты для транспортировки нефтепродуктов, переориентировавшись с прибалтийского направления.