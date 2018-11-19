Эксперт: Беларусь пытается без реформ, на старых лошадях глубоко вспахать новое поле

Промышленное производство в Беларуси в следующем году может скатиться в стагнацию или рецессию. Такое мнение высказал БелаПАН член Совета по развитию предпринимательства, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя данные официальной статистики.

Как сообщалось, прирост промпроизводства замедляется пятый месяц подряд. В январе он составил 9,7%, январе—феврале — 10,3%, январе—марте — 9,4%, январе—апреле — 7,8%, январе—мае — 8,3%, январе—июне — 7,8%, январе—июле — 7,5%, январе—августе — 7,1%, январе—сентябре — 6,8%, январе—октябре — 6,4%.

«Последние два года власти ведут политику стимулирования традиционных предприятий в рамках госпрограмм. Это дало краткосрочный эффект, действие которого уже заканчивается. Модернизация прошла из-под палки, из государственных ресурсов, без маркетингового исследования и оценки спроса на рынке, без частной мотивации. Была очередная попытка поднять с колен промышленные предприятия, львиная доля которых работает еще со времен Советского Союза», — отметил Романчук.

По его мнению, попытки дали небольшой эффект, «но поднять больше не получится». Он предположил, что рост промпроизводства к концу года составит около 5%, тогда как пик составил более 10%.

«Такое отношение правительства к своим активам будет выливаться в накопление еще больших долгов, токсичных активов. Как мы видим по октябрю, темпы роста минимальные и близки к стагнации, а в 2019 году без изменений этих отношений ситуация ухудшится до стагнации или даже рецессии», — предположил эксперт.

Он также отметил, что падают и инвестиции в основной капитал. «К нашему счастью, Нацбанк прикручивает краник, держит умеренную монетарную политику, долговые обязательства лежат на правительстве. Бюджет не может больше дать, чем забрать. Но это не привлеченные деньги белорусов, которые они вернули из офшорных зон и других счетов. Мы пытаемся без структурных изменений, на старых лошадях глубоко вспахать новое поле», — заметил Романчук.

Экономист считает, что выходом из ситуации станет приватизация госпредприятий. «Надо начинать с убыточных добитых предприятий, нет смысла сохранения государственных долей в промышленных предприятиях. Еще в 2015 году Лукашенко сказал, что надо радикально сокращать функции государства в экономике. Надо уже начинать. В госсобственности оставить только предприятия в сфере безопасности и инфраструктуры. Все остальное продать, кроме совести», — заключил руководитель центра.