Во вторник в Беларуси выпадет снег

Погоду в Беларуси, по данным Белгидромета, будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидаются осадки (в основном снег, мокрый снег), днем без существенных осадков.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха в течение суток -3..+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится.