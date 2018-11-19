Во вторник в Беларуси выпадет снег

/ Общество
Просмотров: 239 Комментариев: 0

Погоду в Беларуси, по данным Белгидромета, будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидаются осадки (в основном снег, мокрый снег), днем без существенных осадков.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха в течение суток -3..+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды снег мокрый снег

Другие материалы на эту тему:

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Дожди из Беларуси не уйдут до выходных

Дожди из Беларуси не уйдут до выходных

В Беларуси на смену засухе идут похолодание, дожди и грозы

В Беларуси на смену засухе идут похолодание, дожди и грозы

Лето-2018. Сюрпризов не будет

Лето-2018. Сюрпризов не будет

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте