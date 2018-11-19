Глава ЕНП назвал решение о высылке Анны Красулиной нарушающим права человека

/ Беларусь-ЕС
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Президент Европейской народной партии Жозеф Доль обеспокоен возможной высылкой из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной. Об этом Доль написал в «Твиттере».

Фото со страницы Анны Красулиной в соцсети

«Я призываю власти Беларуси пересмотреть это политически мотивированное решение, которое нарушает права человека и международные обязательства страны», — заявил он.

Naviny.by писали, что Красулина должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Она гражданка России, но живет в Беларуси, где находится ее семья, в том числе родители, с 2002 года.

Причиной решения о депортации стали административные правонарушения: в 2016 и 2017 годах в отношении нее было составлено два протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), в 2018 году еще один — за не оплаченный вовремя проезд в автобусе. Все штрафы уплачены.

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Тэги: ЕНП Беларусь-ЕС депортация ОГП Персона: Анна Красулина Жозеф Доль

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