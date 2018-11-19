Александр Глеб: хочу помочь осуществить мечту миллионов белорусов

Хавбек национальной команды Беларуси и борисовского БАТЭ Александр Глеб признался, что может отложить завершение карьеры игрока, чтобы помочь сборной пробиться на чемпионат Европы.

Фото пресс-службы АБФФ

Футболист рассказал, что пока не думает об окончании, так как надо доиграть сезон до конца, а дальше будет думать: советоваться с семьей, смотреть за состоянием собственного здоровья, пишет «ПБ» .

Единственное, что он знает на 100% — это то, что есть громадное желание сыграть в плей-офф Лиги наций, помочь осуществить мечту миллионов людей нашей страны.