Александр Глеб: хочу помочь осуществить мечту миллионов белорусов

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Хавбек национальной команды Беларуси и борисовского БАТЭ Александр Глеб признался, что может отложить завершение карьеры игрока, чтобы помочь сборной пробиться на чемпионат Европы.

Фото пресс-службы АБФФ

Футболист рассказал, что пока не думает об окончании, так как надо доиграть сезон до конца, а дальше будет думать: советоваться с семьей, смотреть за состоянием собственного здоровья, пишет «ПБ».

Единственное, что он знает на 100% — это то, что есть громадное желание сыграть в плей-офф Лиги наций, помочь осуществить мечту миллионов людей нашей страны.

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Тэги: футбол-сборная Лига наций Персона: Александр Глеб

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