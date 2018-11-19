Александр Глеб: хочу помочь осуществить мечту миллионов белорусов
Хавбек национальной команды Беларуси и борисовского БАТЭ Александр Глеб признался, что может отложить завершение карьеры игрока, чтобы помочь сборной пробиться на чемпионат Европы.
Футболист рассказал, что пока не думает об окончании, так как надо доиграть сезон до конца, а дальше будет думать: советоваться с семьей, смотреть за состоянием собственного здоровья, пишет
Единственное, что он знает на 100% — это то, что есть громадное желание сыграть в плей-офф Лиги наций, помочь осуществить мечту миллионов людей нашей страны.
Обсудим?