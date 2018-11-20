Замминистра иностранных дел Украины: мой совет для белорусской стороны — не пускайте этих русских к себе

Со стороны России исходят реальные угрозы. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 19 ноября на встрече с белорусскими журналистами в Киеве, передает БелаПАН .

Фото из Твиттера Василия Боднара

Общаясь 26 октября с представителями украинской диаспоры в Гомеле после встречи с Александром Лукашенко, президент Украины Петр Порошенко заявил: «Мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг».

Отвечая сегодня на вопрос, есть ли реальные основания для подобных опасений, Василий Боднар, подчеркнул: «Конечно. Беларусь является членом ОДКБ и входит в таможенный союз с Россией. С формальной точки зрения, существуют механизмы и совместные мероприятия, которые потенциально могут представлять угрозу. Понятно, что есть личное доверие президента к президенту, и это играет огромную роль. Мы надеемся, что слово президента являет ключевую роль в данной ситуации (…) Мы верим в договоренности президентов и надеемся, что наши границы будут границами дружбы, а не границами угроз».

«Но потенциально, — добавил замминистра, — мы должны просчитывать (ситуацию — БелаПАН.), поскольку участие белорусских военных формирований в совместных учениях с россиянами, введение на территорию Беларуси определенного количества военной техники, создание совместной системы ПВО, контроль над границей, военная база, о которой всегда говорят, что она не нужна, но раз тема поднимается, значит есть определенное давление с российской стороны. Встает вопрос: зачем России военные базы на территории Беларуси, кроме как угрожать Украине или другой стране? Или это вопрос контроля над Беларусью?»

По мнению Василия Боднара, белорусским властям следует задать вопрос себе — зачем пускать на свою территорию иностранные войска, когда достаточно своих? «Исходя из нашего опыта, отмечу, что присутствие баз российского флота на территории Украины спровоцировало оккупацию Крыма. Мы не могли себе представить, что будем воевать с Россией, но сегодня это реальность, это прямая угроза. И мой совет для белорусской стороны — не пускайте этих русских к себе, они будут вам только вредить».