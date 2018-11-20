В Минске мужчина едва не сгорел в своей кровати

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В ночь на вторник в Минске произошел пожар в квартире четырехэтажного дома на улице Волоха.

Фото МЧС

В 00:15 жильцы сообщили в экстренные службы о сильном запахе дыма в подъезде.

Через несколько минут на месте были подразделения МЧС. Спасатели обнаружили в квартире спящего на горящем матрасе хозяина жилья. С термическими ожогами и отравлением продуктами горения мужчина был доставлен в больницу.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное курение хозяина квартиры, сообщает МЧС.

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Тэги: пожар МЧС Город: Минск

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