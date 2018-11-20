В Марьиной Горке трое несовершеннолетних ограбили пенсионерку

В Марьиной Горке три подростка ограбили 83-летнюю пенсионерку.

В милиции потерпевшая рассказала, что вечером возвращалась из магазина домой и на улице Фрунзе на нее напали шедшие навстречу три парня. Они оттолкнули женщину, выхватили сумку с документами, продуктами и лекарствами.

Кроме отработки прилегающего к месту происшествия района, правоохранители сделали упор на людях, попадавших ранее в поле зрения милиции по похожим поводам. Именно работа по таким лицам позволила сотрудникам уголовного розыска и инспекторам ИДН Пуховичского РОВД выйти на 17-летнего ранее судимого учащегося одного из лицеев.

Он был задержан по месту жительства и не стал отпираться от совершенного. Позже были установлены и личности его подельников. Ими оказались 15-летние учащиеся этого же лицея.

На месте преступления фигуранты указали место, куда выкинули пустую сумку и паспорт пенсионерки. На вопрос о мотивах совершенного, молодые люди ответили – думали, что в сумке будут деньги.