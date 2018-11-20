Беларусь вводит временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота

С 24 ноября 2018 года по 23 мая 2019 года устанавливается временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это предусмотрено постановлением Совета министров Республики Беларусь от 16 ноября 2018 года № 836, сообщает пресс-служба правительства.

Также в этот период экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС дубленых кож, происходящих с белорусской территории, при помещении под таможенную процедуру экспорта будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Концерн согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт дубленых кож при наличии заключенного между ним и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ соглашения об условиях поставок дубленых кож.