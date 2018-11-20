Итогом белорусско-азербайджанских переговоров в Минске стало совместное заявление Лукашенко и Алиева

По итогам прошедших 19 ноября в Минске переговоров Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принято их совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, в заявлении, в частности, говорится, что «имеет место переход на качественно новый уровень отношений дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям XXI века».

Главы государств убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном отвечает коренным интересам народов обеих стран.

«В совместном заявлении отражены не только общие подходы к ряду внешнеполитических вопросов и взаимной поддержке на международной арене, но и уделено значительное внимание магистральным направлениям экономического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах, — сообщает пресс-служба. — В частности стороны выразили готовность развивать и укреплять сотрудничество в области транспортно-логистических коммуникаций, способствовать созданию и обеспечению благоприятных условий для осуществления транспортных операций, в том числе в рамках участия в инициативе экономического пояса Шелкового пути, международном коридоре «Север-Юг» и других транзитных маршрутах».

Беларусь и Азербайджан также будут максимально способствовать реализации экономического потенциала обеих стран, увеличению объемов взаимной торговли, развитию кооперации в машиностроительном секторе, в области строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также других отраслях, в том числе инновационной сфере.

Кроме того, стороны поддерживают дальнейшее развитие взаимодействия между финансовыми и банковскими структурами, реализацию совместных инвестиционных проектов, прямое сотрудничество на уровне регионов и хозяйствующих субъектов.

«Стороны будут всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимодействие в научной, образовательной и культурной областях, в сферах высоких технологий, здравоохранения, туризма», — говорится в совместном заявлении президентов.

В присутствии глав государств также подписан ряд двусторонних документов о развитии взаимодействия в конкретных сферах.

На переговорах в расширенном составе Лукашенко отметил, что Азербайджан для Беларуси был и остается надежным стратегическим партнером: «Мы высоко ценим нашу дружбу и готовы так же искренне и открыто содействовать продвижению интересов Азербайджана в центре Европы».

Он особо отметил, что в двусторонних отношениях нет закрытых тем для сотрудничества. «Мы никогда не сотрудничали против каких-то стран. Мы все делаем для благополучия наших народов. Скрытых и закрытых тем нет и никогда не будет. Мы искренни и открыты для всего мира», — сказал белорусский руководитель.

Лукашенко обратил внимание, что за четверть века с момента установления дипотношений диалог стран приобрел стратегический характер. «Высокий уровень межгосударственного доверия не случаен. В его основе — давние традиции дружбы белорусского и азербайджанского народов. Это позволяет в конструктивной атмосфере обсуждать даже самые сложные вопросы», — отметил белорусский руководитель.

Лукашенко также заверил, что Беларусь настроена на системное и долговременное сотрудничество в торгово-экономической сфере. «Несмотря на положительную динамику товарооборота с Азербайджаном, его объемы далеки от оптимальных, о чем мы сегодня долго говорили. Мы видим потенциал для их увеличения», — подчеркнул он.