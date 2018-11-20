В Брестском районе микроавтобус насмерть сбил пешехода на нерегулируемом переходе

Вечером 19 ноября в Брестском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

Фото ГАИ Брестской области

Около 19:20 на автодороге Р94 33-летний брестчанин на «Фольксвагене Каравелла» двигался от городского поселка Домачево в направлении областного центра.

На 8 километре водитель совершил наезд на 58-летнего брестчанина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в реанимацию. Ночью он скончался.