Лукашенко встретился с участниками детского «Евровидения» и пообещал, что «победит сильнейший»

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Александр Лукашенко 20 ноября во Дворце Независимости встретился с участниками детского «Евровидения», которое проходит в Минске.

«Вы уже победители, — подчеркнул глава государства. — Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью. «Поэтому здесь победит только сильнейший», — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

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Тэги: детское Евровидение-2018 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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