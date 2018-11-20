Лукашенко встретился с участниками детского «Евровидения» и пообещал, что «победит сильнейший»
Александр Лукашенко 20 ноября во Дворце Независимости встретился с участниками детского «Евровидения», которое проходит в Минске.
«Вы уже победители, — подчеркнул глава государства. — Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет».
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью. «Поэтому здесь победит только сильнейший», —
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