Лукашенко встретился с участниками детского «Евровидения» и пообещал, что «победит сильнейший»

Александр Лукашенко 20 ноября во Дворце Независимости встретился с участниками детского «Евровидения», которое проходит в Минске.

«Вы уже победители, — подчеркнул глава государства. — Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет».