В Гродно пьяная посетительница бара порвала книгу жалоб и предложений

В Гродно жительница областного центра 1988 года рождения попала под уголовное дело в результате пьяных необдуманных действий.

Женщина отдыхала в одном из баров города на улице Кирова. Около 6 часов утра посетительнице чем-то не понравилось обслуживание и она потребовала книгу жалоб и предложений.

Однако никаких записей в книге женщина не оставила, а вместо этого вырвала несколько листов из нее.