В Гродно пьяная посетительница бара порвала книгу жалоб и предложений

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В Гродно жительница областного центра 1988 года рождения попала под уголовное дело в результате пьяных необдуманных действий.

Женщина отдыхала в одном из баров города на улице Кирова. Около 6 часов утра посетительнице чем-то не понравилось обслуживание и она потребовала книгу жалоб и предложений.

Однако никаких записей в книге женщина не оставила, а вместо этого вырвала несколько листов из нее.

Администрация заведения вызвала милицию. В отношении ранее несудимой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, уничтожение либо повреждение документов», сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: пьяная книга жалоб бар Город: Гродно

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