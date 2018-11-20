В Гродно пьяная посетительница бара порвала книгу жалоб и предложений
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В Гродно жительница областного центра 1988 года рождения попала под уголовное дело в результате пьяных необдуманных действий.
Женщина отдыхала в одном из баров города на улице Кирова. Около 6 часов утра посетительнице чем-то не понравилось обслуживание и она потребовала книгу жалоб и предложений.
Однако никаких записей в книге женщина не оставила, а вместо этого вырвала несколько листов из нее.
Администрация заведения вызвала милицию. В отношении ранее несудимой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, уничтожение либо повреждение документов»,
Обсудим?