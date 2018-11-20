Фотофакт. В Минске легковушка упала в строительный котлован

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В Минске 19 ноября около 20:20 водитель 1988 года рождения на легковом «Ситроене» съехал в строительный котлован.

Фото ГАИ Минска

Он двигался по проезду улицы Ольшевского в направлении переулка Ольшевского, где проводятся ремонтные работы. По словам мужчины, он не своевременно оценил дорожную обстановку, не смог вовремя остановиться и съехал в котлован, после чего машина перевернулась.

Водитель был пристегнут ремнем безопасности и в ДТП не пострадал, сообщает ГАИ Минска.

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Тэги: ДТП Город: Минск

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