Фотофакт. В Минске легковушка упала в строительный котлован
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В Минске 19 ноября около 20:20 водитель 1988 года рождения на легковом «Ситроене» съехал в строительный котлован.
Он двигался по проезду улицы Ольшевского в направлении переулка Ольшевского, где проводятся ремонтные работы. По словам мужчины, он не своевременно оценил дорожную обстановку, не смог вовремя остановиться и съехал в котлован, после чего машина перевернулась.
Водитель был пристегнут ремнем безопасности и в ДТП не пострадал,
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