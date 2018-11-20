В Витебске 24-летняя женщина подозревается в убийстве отца ее двух детей

В Витебске 24-летняя женщина подозревается в убийстве 25-летнего отца ее двух детей.

Фото СК

16 ноября около 2:40 в Витебске было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями.

Следователями установлено, что накануне погибший находился в компании матери их общих малолетних детей и знакомого. Они распивали спиртное. Между родителями возник конфликт, в результате которого мужчине были причинены телесные повреждения. Он скончался на месте происшествия.

К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.