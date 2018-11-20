В Витебске 24-летняя женщина подозревается в убийстве отца ее двух детей
Просмотров: 324 Комментариев: 0
В Витебске 24-летняя женщина подозревается в убийстве 25-летнего отца ее двух детей.
16 ноября около 2:40 в Витебске было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями.
Следователями установлено, что накануне погибший находился в компании матери их общих малолетних детей и знакомого. Они распивали спиртное. Между родителями возник конфликт, в результате которого мужчине были причинены телесные повреждения. Он скончался на месте происшествия.
К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство),
Обсудим?