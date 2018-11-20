В Жлобинском районе отец избил маленького сына. Мать отказалась писать заявление, но прокуратура возбудила дело

/ Происшествия
Просмотров: 905 Комментариев: 0

3 ноября вечером в деревне Дворище Жлобинского района мужчина 1981 года рождения нанес своему трехлетнему сыну не менее семи ударов по различным частям тела, нанеся легкие телесные повреждения.

Мать ребенка в прокуратуре пояснила, что не желает привлекать мужа к ответственности, поскольку боится его и полагает, что он может причинить вред ее здоровью.

Прокурор Жлобинского района расценил такое поведение женщины как неспособность самостоятельно защищать права и законные интересы сына.

Несмотря на отсутствие заявления со стороны законного представителя малолетнего, прокурор района возбудил в отношении отца уголовное дело за умышленное причинение легкого телесного повреждения по ст.153 УК.

Также прокуратура инициировала проверку условий проживания несовершеннолетнего в данной семье, сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прокуратура телесные повреждения Город: Жлобин

Другие материалы на эту тему:

Белорусы стучат на коррупционеров, но пока бесплатно

Белорусы стучат на коррупционеров, но пока бесплатно

Олег Волчек. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. Органы прокуратуры Беларуси нуждаются в серьезной и принципиальной реформе

Олег Волчек. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. Органы прокуратуры Беларуси нуждаются в серьезной и принципиальной реформе

«Государево око» изголодалось по кадрам

«Государево око» изголодалось по кадрам

Милиционеров, препятствовавших работе журналистов на акциях протеста, накажут

Милиционеров, препятствовавших работе журналистов на акциях протеста, накажут

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте