В Жлобинском районе отец избил маленького сына. Мать отказалась писать заявление, но прокуратура возбудила дело

3 ноября вечером в деревне Дворище Жлобинского района мужчина 1981 года рождения нанес своему трехлетнему сыну не менее семи ударов по различным частям тела, нанеся легкие телесные повреждения.

Мать ребенка в прокуратуре пояснила, что не желает привлекать мужа к ответственности, поскольку боится его и полагает, что он может причинить вред ее здоровью.

Прокурор Жлобинского района расценил такое поведение женщины как неспособность самостоятельно защищать права и законные интересы сына.

Несмотря на отсутствие заявления со стороны законного представителя малолетнего, прокурор района возбудил в отношении отца уголовное дело за умышленное причинение легкого телесного повреждения по ст.153 УК.