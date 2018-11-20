Для «Борисовдрева» ищут инвестора

/ Экономика
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Государственный комитет по имуществу (ГКИ) объявил о поиске инвесторов, заинтересованных в покупке акций ОАО «Борисовдрев» — одного из крупнейших в Беларуси предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Фото borisovdrev.by

В 2008-2014 годах на предприятии была проведена модернизация стоимостью 112 млн евро. В 2016 году предприятие было передано под управление компании «БР-Консалт» — дочерней структуре Банка развития. Был разработан комплекс мер по выводу «Борисовдрева» из неудовлетворительного финансово-экономического положения.

По итогам января-сентября 2018 года рентабельность компании составила 10,37% (в 2015-2017 годах этот показатель был отрицательным и составлял 27,64%, 22,18% и 0,75% соответственно).

При этом чистая прибыль «Борисовдрева» до сих пор остается в отрицательной зоне. За январь-сентябрь 2018 года убыток «Борисовдрева» составил 12,2 млн рублей.

Средняя зарплата на предприятии в январе-сентябре составила 698,3 рубля (в 2017-м — 580,1 рубля). На «Борисовдреве» трудится более 800 человек.

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Тэги: Борисовдрев Город: Борисов

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