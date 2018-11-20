Жителя Гродно оштрафовали за антимилицейские аббревиатуры и пропаганду нацистской символики в соцсети

44-летний житель Гродно Александр Горбач оштрафован на 735 рублей (30 базовых величин) за то, что, согласно обвинению, публиковал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» антимилицейские аббревиатуры и пропагандировал нацистскую символику. Административное дело рассмотрел 20 ноября судья суда Октябрьского района областного центра Валерий Шпак.

Горбач признан виновным по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — 17.10 (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики) и 17.11 (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов).

Согласно материалам дела, мужчина размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» нацистскую символику. При этом суд не обратил внимания на то, что запрещенные знаки были изображены на антинацистских трафаретах.

Экстремистской суд посчитал фотографию Александра Горбача на фоне магазина одежды в Барселоне, название которого аналогично известной антимилицейской аббревиатуре. Кроме того, он разместил в соцсетях еще одну аббревиатуру, которую также посчитали антимилицейской.

Горбач подтвердил в суде, что размещал данные материалы в интернете, кроме одной из аббревиатур, однако свою вину полностью не признал, так как не видит в этих изображениях ничего плохого.

Он намерен обжаловать решение суда.