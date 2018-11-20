Гендиректор БелТА считает, что конфронтация в журналистском сообществе не нужна

Генеральный директор РУП «БелТА» Ирина Акулович считает, что конфронтация в журналистском сообществе не нужна, но не намерена предпринимать никаких действий до окончания следствия по «делу БелТА». Об этом стало известно во время встречи Акулович с зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борисом Горецким, который побывал у нее на приеме 20 ноября.

Как пояснил Горецкий в комментарии БелаПАН , целью встречи было — донести до собеседницы мысль о том, что в ее руках недоведение «дела БелТА» до суда и примирение журналистов негосударственных и государственных СМИ.

«Дело БелТА» наносит огромный ущерб не только независимым СМИ, но и самому БелТА, потому что в нашем окружении название этого агентства стало уже каким-то ругательным, — отметил Горецкий. — Кроме того, эта конфронтация наносит вред и государству, ведь на международной арене мы слышим, что это — давление на журналистов. У нее [Акулович] есть возможность примириться с журналистами и не доводить до суда это абсурдное дело».

На вопрос, признает ли Акулович, что конфронтация в журналистском сообществе не нужна никому из сторон, замглавы БАЖ ответил: «Она сказала, что выслушала меня и поняла мою позицию». «Акулович сказала мне, что никаких действий до окончания следствия она предпринимать не будет. Она отметила, что понимает мою позицию, подчеркнула, что это уголовное дело о паролях и незаконном доступе и оно не имеет политической подоплеки. Люди должны понести ответственность за то, что сделали, потому что красть — это плохо», — рассказал Горецкий.

Поводом к возбуждению дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) — так называемого «дела БелТА» — стало сообщение государственного информагентства о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

7-9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, корреспондент компании Татьяна Коровенкова, главный редактор tut.by Марина Золотова, а также редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания. После выхода из ИВС с них взяли подписку о неразглашении. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны. На данный момент обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации предъявлено 14 фигурантам дела.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.