Следственный комитет работает на месте аварии маршрутки и автобуса в Минске

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Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП с участием городского автобуса и маршрутного такси на улице Матусевича в Минске.

Столкновение произошло около 11:40 20 ноября. Как ранее сообщала ГАИ Минска, водитель маршрутки двигался по улице Матусевича со стороны улицы Глебки в направлении улицы Тимошенко и столкнулся с рейсовым автобусом № 54, который ехал впереди в той же полосе.

По предварительным данным, в ДТП пострадали семь человек, в том числе водитель маршрутки. Они были доставлены в больницу скорой помощи для постановки диагнозов.

 

 

Фото пресс-службы Следственного комитета

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Тэги: ДТП маршрутка Город: Минск

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