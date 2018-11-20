Следственный комитет работает на месте аварии маршрутки и автобуса в Минске

Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП с участием городского автобуса и маршрутного такси на улице Матусевича в Минске.

Столкновение произошло около 11:40 20 ноября. Как ранее сообщала ГАИ Минска, водитель маршрутки двигался по улице Матусевича со стороны улицы Глебки в направлении улицы Тимошенко и столкнулся с рейсовым автобусом № 54, который ехал впереди в той же полосе.

По предварительным данным, в ДТП пострадали семь человек, в том числе водитель маршрутки. Они были доставлены в больницу скорой помощи для постановки диагнозов.

Фото пресс-службы Следственного комитета