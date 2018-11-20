В Березинском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Вечером 19 ноября вблизи деревни Михеевичи Березинского района на обочине автодороги было обнаружено тело 60-летнего местного жителя.

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Неподалеку был найден велосипед. Для прибывших по вызову представителей Следственного комитета, ГАИ и Госкомитета судебных экспертиз было очевидно, что мужчина погиб в результате наезда на него автомобиля.

Вскоре был найден и совершивший наезд автомобиль «Мицубиси», его владелец 47-летний житель Березинского района задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Схожее происшествие случилось вечером 16 ноября в Ляховичском районе. 28-летний местный житель насмерть сбил 59-летнюю жительницу на велосипеде и также скрылся с места происшествия, но вскоре был найден и задержан.