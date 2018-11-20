Депутат придумал новое наказание для «тунеядцев»

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Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Вострецов предложил установить новое наказание для россиян трудоспособного возраста, которые являются безработными.

Фото из архива БелаПАН

Свою идею он обосновал тем, что указанная категория граждан не отчисляет взносы в социальные фонды.

Депутат, как пишет «РГ», разработал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым, если парламент поддержит, неработающие россияне будут обязаны платить взносы в три фонда:

  • пенсионный,
  • обязательного медстрахования,
  • соцстрахования.

Если же такие граждане будут отказываться – на них будет наложен штраф.

Представитель «Единой России» подчеркнул в обосновании, что на сегодняшний день примерно 18 млн россиян не платят отчисления, но получают услуги в полном объеме.

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Тэги: Госдума налог на тунеядцев Персона: Депутат придумал новое наказание для «тунеядцев»

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