Оппозиция готовит пять митингов по случаю годовщины Слуцкого восстания

Минский областной исполком разрешил Консервативно-христианской партии — БНФ провести 25 ноября акцию по случаю 98-й годовщины Слуцкого восстания.

Фото из архива БелаПАН

Как сообщил БелаПАН исполняющий обязанности председателя организации в Беларуси Юрий Беленький, всего запланировано четыре митинга:

11:00-11:40 – в деревне Грозово;

12:00-13:00 – в деревне Семежево;

13:30-14:00 – в деревне Красная Слобода (бывшая Вызна);

15:00-16:00 – в Слуцке.

Как сообщалось, 24 ноября в Слуцке пройдет еще одна акция, посвященная годовщине восстания. Ее организаторами выступили заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич, член Партии БНФ Павел Батуев, член Партии БНФ и координатор движения «За Свободу» по Минской области Виталий Амелькович и представитель движения солидарности «Разам» Геннадий Дроздов.

Участники мероприятия соберутся в 11:00 возле городского стадиона (ул. Виленская, 14), пройдут к городскому парку, в котором с 11:45 до 12:30 пройдет митинг.

Слуцкое вооруженное восстание 1920 года было попыткой защиты независимости Беларуси. В течение месяца, в ноябре—декабре, военные отряды, сформированные в Слуцком районе преимущественно из местных сельчан, оказывали сопротивление войскам Советов.