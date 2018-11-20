Оппозиция готовит пять митингов по случаю годовщины Слуцкого восстания
Минский областной исполком разрешил Консервативно-христианской партии — БНФ провести 25 ноября акцию по случаю 98-й годовщины Слуцкого восстания.
Как сообщил БелаПАН исполняющий обязанности председателя организации в Беларуси Юрий Беленький, всего запланировано четыре митинга:
- 11:00-11:40 – в деревне Грозово;
- 12:00-13:00 – в деревне Семежево;
- 13:30-14:00 – в деревне Красная Слобода (бывшая Вызна);
- 15:00-16:00 – в Слуцке.
Как сообщалось, 24 ноября в Слуцке пройдет еще одна акция, посвященная годовщине восстания. Ее организаторами выступили заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич, член Партии БНФ Павел Батуев, член Партии БНФ и координатор движения «За Свободу» по Минской области Виталий Амелькович и представитель движения солидарности «Разам» Геннадий Дроздов.
Участники мероприятия соберутся в 11:00 возле городского стадиона (ул. Виленская, 14), пройдут к городскому парку, в котором с 11:45 до 12:30 пройдет митинг.
Слуцкое вооруженное восстание 1920 года было попыткой защиты независимости Беларуси. В течение месяца, в ноябре—декабре, военные отряды, сформированные в Слуцком районе преимущественно из местных сельчан, оказывали сопротивление войскам Советов.
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