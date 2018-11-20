Пашинян вновь резко высказался в адрес Беларуси

Продажа Беларусью оружия Азербайджану искажает сущность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

Фото из архива пресс-службы президента

Пашинян напомнил, что Беларусь поставила Азербайджану партию реактивных систем залпового огня «Полонез» еще в бытность генсеком ОДКБ представителя Армении Юрия Хачатурова, отозванного с поста из-за выдвинутых против него обвинений.

«Наша позиция очень ясна: мы осуждаем такие сделки, рассматриваем эти действия как направленные против национальных интересов Республики Армения и считаем, что они искажают сущность ОДКБ», - подчеркнул он.

Как писали Naviny.by , 12 ноября на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым Лукашенко рассказал, что происходило на саммите ОДКБ, который прошел в Астане. В частности Лукашенко затронул тему назначения нового генсека организации. По его словам, прозвучало много вариантов – кандидатур на освободившуюся должность.

Пашинян 16 ноября в беседе с журналистами заявил, что потребует объяснений от Лукашенко в связи с обсуждением сложившейся в ОДКБ ситуации со страной, не являющейся членом данной организации, — Азербайджаном.

Пашинян, в частности, сказал: «Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси».

На это заявление последовал едкий комментарий официального Минска. Министерство иностранных дел Беларуси считает неприемлемыми заявления и.о. премьера, который потребовал от Александра Лукашенко объяснений после его обсуждения с Азербайджаном ситуации в ОДКБ.

«Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет», — прокомментировал высказывания армянского премьера пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.