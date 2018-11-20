Аналитики: экономика Беларуси замедляется

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В этом году рост белорусской экономики составит 3,6%. Такая оценка приводится в обзоре центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Фото pixabay.com

Аналитики «Сбербанка» констатируют, что в 2018 году МВФ ожидает рост ВВП в Беларуси на уровне 3,5-3,7% и его замедление до 2,5% в 2019 году.

«Наш базовый прогноз предполагает рост ВВП Беларуси на 3,6% в этом году и 2,5% в следующем, что полностью совпадает с оценками МВФ», — подчеркивают экономисты «Сбербанка».

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Российские аналитики также разделяют прогноз МВФ, согласно которому инфляция в Беларуси в этом году не превысит 6% (цель Нацбанка Беларуси на 2018 год).

«Инфляция продовольственных товаров в октябре составила 0,2%, непродовольственных — 0,2%, услуг — 0%. Мы видим ограниченные риски отклонения инфляции от официальной цели Нацбанка и ожидаем рост цен по итогам года между 5 и 5,5%», — говорится в обзоре.

В январе—октябре рост ВВП Беларуси составил 3,5%, инфляция — 4,2%.


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Глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян заявил на прошлой неделе журналистам, что фонд полностью поддерживает денежно-кредитную политику белорусского Нацбанка, которая направлена на обеспечение ценовой стабильности.

При этом представитель МВФ отметил, что потенциал роста белорусской экономики остается весьма ограниченным.

Согласно прогнозу фонда, рост ВВП Беларуси составит в 2018 году 3,5-3,7%, а в следующем году замедлится до 2,5%. По мнению персонала МВФ, потенциал роста белорусской экономики сдерживает неэффективный госсектор, который следует реформировать.

«Главная мысль, которую мы все время подчеркивали на встречах с официальными органами, заключается в том, чтобы использовать момент восстановления экономики для продолжения работы по снижению факторов уязвимости и повышению потенциального роста. Потому что именно момент восстановления экономики является наиболее подходящим для осуществления этой работы», — заявил Миньян.

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Тэги: Сбербанк ВВП Беларусь-МВФ Персона: Жак Миньян

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