Фотофакт. В Минске водитель «Сааб» спровоцировал крупную аварию – повреждены восемь авто

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Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в понедельник, 19 ноября, на юго-западе белорусской столицы.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 30-летний водитель «Сааб», поворачивая с улицы Громова на Есенина, задел при маневре стоящий на обочине «Киа».

Столкновение спровоцировало занос «Сааба», и он врезался также в припаркованную «Шкоду», которую отбросило на припаркованную «Хонду».

 

 

Вслед за этим «японка» протаранила на стоящий «Фольксваген».

В ГАИ сообщили, что, после столкновения со «Шкодой», «Сааб» продолжил движение и врезался в еще один авто – «Вольво».

Это столкновение привело к еще двум ДТП: «шведка» врезалась в «Форд», о том – в «Тойоту».

В счастью, никто не пострадал.

 

 

Фото с телеграм-канала ГАИ

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Тэги: ДТП Город: Минск

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