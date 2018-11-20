Фотофакт. В Минске водитель «Сааб» спровоцировал крупную аварию – повреждены восемь авто
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Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в понедельник, 19 ноября, на юго-западе белорусской столицы.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 30-летний водитель «Сааб», поворачивая с улицы Громова на Есенина, задел при маневре стоящий на обочине «Киа».
Столкновение спровоцировало занос «Сааба», и он врезался также в припаркованную «Шкоду», которую отбросило на припаркованную «Хонду».
Вслед за этим «японка» протаранила на стоящий «Фольксваген».
В ГАИ сообщили, что, после столкновения со «Шкодой», «Сааб» продолжил движение и врезался в еще один авто – «Вольво».
Это столкновение привело к еще двум ДТП: «шведка» врезалась в «Форд», о том – в «Тойоту».
В счастью, никто не пострадал.
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