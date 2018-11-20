Казахстанцы зазывают белорусов на свою биржу AIX

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) может позволить белорусским компаниям привлечь долгосрочное финансирование у международных инвесторов, заявил управляющий директор МФЦА Айдар Казыбаев, выступая 20 ноября на презентации центра в Минске.

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Финцентр в Астане был основан указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2015 году. Его ядро — площадка, где совершаются инвестиционные сделки, — биржа AIX. Первые торги на бирже МФЦА состоялись 14 ноября, когда лидер урановой отрасли Казахстана провел IРО, разместив 25% акций.

Выступая в Минске 20 ноября, Казыбаев отметил, что на бирже AIX ждут бизнес из стран Евразийского региона, в том числе из Беларуси.

«Сейчас в МФЦА зарегистрировано 88 компаний из разных стран мира. Мы ожидаем, что в течение трех лет мы зарегистрируем порядка 500 компаний», — сообщил Казыбаев.

По мнению руководства МФЦА, данная площадка может быть интересна белорусским компаниям.

«Компании Беларуси нам особенно интересны. Сегодня, когда доступ к банковскому финансированию может быть проблематичным или слишком дорогим в обслуживании, мы видим возможности внешних заимствований для белорусских компаний на площадке AIX особенно привлекательными», — считает управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

По его словам, основное преимущество для белорусских компаний в работе на площадке МФЦА — стандарты ведения деятельности (в частности английское право), которые ранее не были доступны внутри Евразийского региона.

«Как известно, акционерами биржи AIX выступают Шанхайская фондовая биржа и нью-норкская биржа NASDAQ, что позволит компаниям Беларуси существенно облегчить и ускорить свой выход на внешние рынки», — полагает Келимбетов.

В свою очередь основатель белорусской инвестиционной компании Quattro Capital, директор лизинговой компании «Открытая линия» Антон Дмитриев отметил, что доступ белорусских компаний к долгосрочным финансовым ресурсам сегодня весьма ограничен.

«У нас хорошо развит традиционный долговой рынок. Задолженность клиентов банков по кредитам превышает 20 млрд долларов», — констатировал Дмитриев.

Он отметил, что ставки по кредитам снизились, и стоимость кредитных ресурсов стала доступна для резидентов Беларуси. «Ставка по рублевым кредитам находится в районе 11% годовых, по валютным — в диапазоне 4—6% годовых», — сказал бизнесмен.

Особенность белорусского рынка долгового капитала, добавил он, заключается в том, что у резидентов весьма ограничен доступ к долгосрочным финансовым ресурсам. «Поэтому выход на внешние площадки, которые предлагают возможность привлечь долгосрочные ресурсы, может открыть новые возможности для белорусских компаний», — резюмировал Дмитриев.