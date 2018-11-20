В Ивановском районе провисший провод линии электропередачи срезал кабину грузовика
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Водитель грузового автомобиля ГАЗ-53 погиб в Ивановском районе в результате несчастного случая.
17 ноября 30-летний житель Ивановского района при выезде из лесного массива в направлении агрогородка Мотоль зацепился передней частью кабины грузовика за провисший провод линии электропередачи.
В это время на данном участке дороги проводились работы по устранению недостатков в линии электропередачи. Провод был обесточен. Однако от полученных телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия.
Судя по фоту, провисший провод просто срезал кабину грузовика.
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