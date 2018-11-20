В Северодвинске в детдоме учительница физкультуры била детей скакалкой
Учительница физкультуры из детдома в российском Северодвинске наказывала учеников скакалкой.
На видео, снятое кем-то из учеников, попали два эпизода, когда учительница бьет по заднему месту сначала мальчика, а потом девочку.
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Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области, омбудсмен Ольга Смирнова выехала в Северодвинск, чтобы на месте выяснить подробности.
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