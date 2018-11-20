В Северодвинске в детдоме учительница физкультуры била детей скакалкой

Учительница физкультуры из детдома в российском Северодвинске наказывала учеников скакалкой.

На видео, снятое кем-то из учеников, попали два эпизода, когда учительница бьет по заднему месту сначала мальчика, а потом девочку.

По данным telegram-канала Mash, таким образом классный руководитель наказывала учеников седьмого класса за плохие отметки.

Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области, омбудсмен Ольга Смирнова выехала в Северодвинск, чтобы на месте выяснить подробности.