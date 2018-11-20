Для молодых ученых Академии наук открываются бесплатные курсы белорусского языка

Совет молодых ученых Института языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси открывает бесплатные курсы белорусского языка в научной сфере, сообщила БелаПАН председатель совета Светлана Липницкая.

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«Курсы организованы в первую очередь для молодых ученых академии наук, — отметила она. — Чтобы заинтересовать их, предварительно планируется провести четыре занятия разного формата, например лекции, посвященные научному тексту, культуре речи. <...> Это будут лекции, занятия в формате диалога, вопросов и ответов, практических заданий для слушателей».

«Если мы увидим, что наши слушатели заинтересовались, если они попросят еще, то мы тогда, возможно, организуем более широкий курс. Все происходит именно так, потому что курс проводится на бесплатной основе, в том числе для тех, кто читает лекции», — добавила председатель совета.

По ее словам, курсы будут вести как молодые ученые, так и известные языковеды. Занятия будут проходить раз в неделю по средам. Первая лекция состоится 21 ноября и будет посвящена вопросам белорусской терминологии. На данный момент записалось десять человек, набор открыт.

«В прошлом году в нашем институте в течение четырех месяцев проходили курсы образовательно-научного формата для всех, кто интересуется белорусским языком. Тогда у нас сформировалась группа около 30 человек», — сообщила Липницкая.