Некоторых обвиняемых по «делу БЕЛТА» вызывают в милицию для постановки на учет

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Некоторых фигурантов уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации — так называемого дела БЕЛТА — вызывают в милицию для постановки на учет.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Новое в «деле БелТА». Следственный комитет требует явиться в РУВД для постановки на учет. Раньше на учет ставили только осужденных, или мы уже?» — сообщил в соцсетях один из фигурантов дела, пожелавший остаться неназванным.

По информации БелаПАН, в милицию вызваны как минимум четверо обвиняемых по делу. Причины для постановки на учет им не объяснили, но отметили, что в случае неявки фигурантов могут доставить в органы внутренних дел принудительно.

Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович подтвердил БелаПАН факт вызова в милицию одного из обвиняемых. По его словам, «соответствующему фигуранту дела было все разъяснено».

Согласно статье 28 закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», профилактический учет применяется в отношении граждан, привлеченных к административной ответственности по некоторым статьям КоАП, а также отбывших полностью основное и дополнительное уголовное наказание, за исключением граждан, за которыми установлен превентивный надзор либо осуществляется профилактическое наблюдение.

Кроме того, профилактический учет применяется к гражданам, в отношении которых «получены сведения о совершении деяний, которые могут создать угрозу национальной безопасности, причинить вред государственным или общественным интересам, правам, свободам и законным интересам других граждан или привести к совершению преступления».

Председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло в комментарии БелаПАН отметил, что ранее не сталкивался с практикой применения по отношению к обвиняемым по уголовным делам профилактического учета.

«Если это лица, в отношении которых велось уголовное производство, то органы следствия как минимум должны были прекратить уголовное дело. Если им об этом не сообщили, они вправе потребовать это», — подчеркнул юрист.

Погоняйло также обратил внимание на необходимость вручения гражданину при постановке на учет соответствующих документов. 

Поводом к возбуждению дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) — «дела БелТА» — стало сообщение государственного информагентства о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Сюжет: Дело БелТА

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Тэги: дело по заявлению БЕЛТА Персона: Гарри Погоняйло Сергей Кабакович

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